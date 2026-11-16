4. Girne Belediyesi Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni, 14 Kasım Cumartesi günü Girne Belediyesi Zeytinlik Kent Evi’nde gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Ağustos ayında KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’den toplam 35 dalıcının katılımıyla gerçekleşen yarışma; Kervansaray, Deniz Kızı, Esentepe ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Tekin Adalı Spor Kompleksi plajlarında yapılan dalışlarla tamamlanmıştı.

Yarışmada fotoğrafçılar, “Geniş Açı”, “Makro” ve “Serbest” olmak üzere üç ayrı kategoride mücadele etti.

Yarışma; Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Birliği & Nautilus Diving School, Amphora Dive Center, Scuba Cyprus, Underwater Explorers ve Esentepe Sub Aqua Club’ın katkılarıyla hayata geçirilmişti.

Fotoğrafların Hakan Onurlu, Buket Özatay, Şerif Özege, Erol Uysal, Costas Photiou, Tarık İzbul ve İsmail Kırmızı’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından, dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle takdim edildi.