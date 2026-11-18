Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, hayata geçirmeyi hedefledikleri Pazar Yeri Projesi’nin detaylarını paylaştı. Bölgedeki küçük üreticileri, çiftçileri ve kadın üreticileri desteklemeyi amaçladıklarını belirten Ruso, “Üreten kazanacak, halk doğrudan üreticiden alacak” dedi. Kalıcı bir üretici pazarı oluşturmak istediklerini vurgulayan Ruso, “Geçtiğimiz ayda sadece birkaç tezgahtan oluşan bir pazar değil, kalıcı bir üretici pazarı kurmak istiyoruz. Gölgelikli, su altyapısı olan, elektriği olan tamamıyla dört dörtlük bir pazar kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ruso, “Önceliğimiz 16 yerleşimimizdeki küçük üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve kadın üreticilerimiz. Sebze, meyve, hellim, zeytin, bunların hepsi doğrudan üreticiden halka ulaşacak” diye konuştu.

Pazarın yalnızca alışveriş yapılan bir alan olmayacağını, yerel ürün günleri ve hasat buluşmalarıyla da canlandırılacağını belirten Salih Ruso, “Üstelik bu sadece bir alışveriş merkezi değil, yerel ürün günleri ve hasat buluşmalarıyla canlanan bir pazar olacak” dedi. Projenin hayata geçirilmesine ilişkin hedeflerini de paylaşan Ruso, “İlk 100 günde planlamayı, bir yılda da pazarımızı açmayı hedefliyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki bu topraklarda üretenin emeği karşılığını bulsun” ifadelerini kullandı.