Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Boğaziçi’nde düzenlenen halk buluşmasında, İskele Belediyesi’nin hizmetlerinin tüm köylere eşit ve adil şekilde ulaştırılacağını belirterek, yeni dönemde köylerin hak ettiği yatırımlara kavuşacağını söyledi.

Sermet Nereli, Boğaziçi köyünde halk buluşmasında yurttaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla geçen buluşmaya TDP de katılarak Nereli’ye destek verdi. Boğaziçi Köy Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasına KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri CTP ve TDP belediye meclis üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı. Ayrıca köy meydanında demokrasi ateşi yakılırken, genç kadınların başlarına taktıkları zeytin dalı taçları da dikkat çekti.

Nereli: Boğaziçi köy meydanı yenilenecek

Konuşmasında Boğaziçi için hayata geçirecekleri projeleri açıklayan Sermet Nereli, köy meydanının yenileneceğini ve meydanda yerel üreticilerin ürünlerini halkla buluşturabileceği bir yerel pazar kurulacağını söyledi. İskele’nin gelişiminden Boğaziçi’nin de pay alması gerektiğini vurgulayan Nereli, üretim kooperatifi kurulacağını, eko-agro turizm yatırımlarının destekleneceğini ve tanıtım faaliyetleriyle köyün turizm potansiyelinin artırılacağını ifade etti. Nereli, üretimi ve yerel ekonomiyi destekleyecek projelerle Boğaziçi’nin ana yolla ve bölgedeki turizm hareketliliğiyle daha güçlü bir bağ kuracağını belirtti. Sosyal Konutlar bölgesinde de bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecek, çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği büyük bir yaşam parkı inşa edeceklerini açıkladı.

Soyer: Bu birliktelik her zaman başardı

Ferdi Sabit Soyer de konuşmasında, insanların ortak bir amaç etrafında bir araya geldiğinde her zaman başarıya ulaştığını söyledi. CTP ile TDP’nin toplum için birlikte sorumluluk üstlendiği dönemlerde değişimin gerçekleştiğini ifade eden Soyer, bu birlikteliğin önemine dikkat çekti. Soyer, Sermet Nereli’nin göreve gelmesiyle İskele’de belediye kaynaklarının daha verimli kullanılacağına, israfın sona ereceğine ve halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımların ön plana çıkacağına inandığını belirtti.

Nereli, Altınova ve Ağıllar’da da halkla buluştu

Boğaziçi’ndeki halk buluşmasının ardından CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Altınova ve Ağıllar köylerini de ziyaret etti. Altınova ve Ağıllar köylerinde de büyük bir coşkuyla karşılanan Nereli, burada yaptığı konuşmada İskele’de değişimin kaçınılmaz olduğunu ve halkın bu değişim talebini meydanlarda açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Nereli, aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 6 Aralık gecesi köylerin de hak ettiği hizmete kavuşması için göreve hazır olduklarını ifade etti.