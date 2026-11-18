Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “40 Söz, 50 İmza” başlıklı seçim kitapçığını tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, seçimlerin mevcut sorunların ortadan kaldırılması ve yeni umutların yeşermesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

TDP olarak yeni bir yola çıktıklarını belirten Çeler, “40 Söz, 50 İmza” kitapçığında sağlık, eğitim, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs konusundaki görüşlerinin yer aldığını ifade etti.

Çeler, ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yaşadığımız bu topraklarda kendi ülkemizi özlüyoruz. Umudun ilk imzalarını biz attık. Geriye kalanı da halkımızın 6 Aralık’taki seçimlerinde olacak” dedi.

“Vizyonumuz 2030 vizyonudur”

TDP'nin 2030 vizyonuyla hareket ettiğini belirten Çeler, hem yerel hem de genel seçimlere daha güçlü bir parti olarak hazırlanmayı hedeflediklerini söyledi.

Çeler, “TDP'nin üçüncülüğü göğüsleyerek Meclis’te yerini alacağına ve hükümetin de anahtar partisi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Memleket sevdası taşıyan herkesle birlikte yürümek istediklerini dile getiren Çeler, TDP'nin var olmaya devam edeceğini vurguladı.