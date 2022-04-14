Protokol yarın tören ile açıklanacak

Ankara'da bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu sabahın erken saatlerinde başlayan görüşmeleri sonucunca KKTC-TC Protokolü imzalandı.

BRT’den Levent Kutay’ın Ankara’dan aktardığı bilgiye göre; Protokol, bugün imzalanmasının ardından, yarın bir tören ile paylaşılacak.

Görüşmedeki atmosferle ilgili gözlemlerini paylaşan Kutay, görüşmenin yarım saatlik gecikme ile 12’de başladığını anlattı.

Kutay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, dün akşam AK Parti içerisindeki bazı Milletvekilleri ile uzun süre görüşmeler yaptığını, birçok konunun hem ekonomik hem de siyasi açıdan ortaya konduğunu ifade etti.

Kutay, “Protokol yarın bir tören ile paylaşılacak” dedi.

Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı