“‘Popülist bölücülere’ asla izin verilmemesi gerekiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı. İncirli, hastane ve okulların döküldüğünü, işsizlik rakamlarıyla suç oranlarının arttığını ancak hükümetin hala rahat olduğunu dile getirdi.

Geçen hafta 15 bin kişinin aynı ağızdan haykırarak, tüzüğün geri çekilmesi talebinde bulunmasının kabinenin rahatını bozduğunu savunan İncirli, bugün yapılan konuşmalardan da gerildiklerinin anlaşıldığını söyledi. İncirli, memlekette yapılacak birçok iş olduğunu ve bunlarla ilgili hükümetin ciddi başarısızlık içerisinde olduklarını belirtti.

İncirli, bir an önce disiplin tüzüğünün gündemden kaldırılarak, memleketin önünün açılması gerektiğini kaydetti. İnsanların hükümet yetkililerine çok öfkeli olduğunu söyleyen İncirli, “Bunlardan vazgeçin. Bu tüzüğü derhal geri çekin” dedi.

Öğretmenlerle sendikanın arasının açılmaya çalışıldığını ama bu senaryolara inanmadıklarını dile getiren İncirli, insanların farklı düşünebileceğini fakat sendikanın başlattığı bu mücadelede insanların hep birlikte yürümeyi kabul ettiklerini söyledi.

Çok uzun zamandan beri hastane yatak sayılarının yeterli olmadığının bilindiğini dile getiren İncirli, hastanede cihaz ve personel sorunları olduğunu fakat ilgili bakanın hiçbir sorun yokmuş gibi davrandığını kaydetti.

Ülkede yeni bir devlet hastanesi yapılması gerektiğini yıllardır söylediklerini dile getiren İncirli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yorulduğunu ve artık yeterli olmadığını belirtti. Hastane ve okulların kapasitesinin dolduğunu dile getiren İncirli, yeni hastanenin yatak kapasitesinin yetersiz kalacağını söyledi. İncirli, ciddi bir yatak sayısı kriziyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

“Bu işler kabadayılıkla olmuyor sayın bakan. Bu işler hesap kitap meselesidir” diyen İncirli, yapılacak yatırımları her zaman desteklediklerini fakat yapılacak yatak sayısının yetersiz kalabileceği uyarısında da bulunmaları gerektiğini kaydetti.

Ülkede "popülist bölücülere" asla izin verilmemesi gerektiğini dile getiren İncirli, Kıbrıslı Türkleri ayırmaya çalışan bir siyasi partiden de UBP’nin sorumlu olduğunu ve böyle bir kişiyle birlikte hükümet etmemesi gerektiğini belirtti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da söz alarak, vatandaşın sağlık alanında vatandaşın beklediği hizmetin karşılanması gerektiğini söyledi.

Yeni devlet hastanesine herkesin ihtiyacı olduğunu dile getiren Oğuz, yapılacak tespitlerden sonra ihtiyaca göre bir planlama yapıldığını kaydetti.

Her bakanlığın kendine göre sorumlulukları olduğunu ve bakanların 7/24 çalışmak zorunda olduğunu, sıkıntıların da çözülmesi yönünde projeleri olduğunu dile getiren Oğuz, bazen imkânsızlıklar yaşandığını kaydetti.

Ayrımcılıkla ilgili başbakanın da, kendisinin de söylemleri olduğunu dile getiren Oğuz, ülkeyi kutuplaştıranın ayrıştırmanın doğru olmadığını ve bunu yapanlara karşı da hep beraber karşı olduklarını söyledi.

Oğuz, ülke insanları arasına nifak tohumları atılmasının da doğru olmadığını söyledi.