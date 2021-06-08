Polise yalan beyan verdiler

Gönyeli’de yapılan "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket ve 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Suç Geliri Aklama" suçları ile ilgili olarak yapılan operasyonda, aranan bir kişinin kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklanan zanlılar O.K., ve N.M., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Operasyonda yakalandılar…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tümer Koç, zanlı Ö.O.G., ve A.G.’nin "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket ve 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Suç Geliri Aklama" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27 Mayıs tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından 19 Mayıs Sokak MAR 2 Apt. D-4 Yenikent Gönyeli adresine düzenlenen operasyonda, zanlıların KKTC'de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti vererek yasa dışı olarak faaliyet göstermelerine olanak sağladıkları, yine söz konusu yasadışı bahis ve kumar sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sundukları tespit edildiğini belirtti.

Polise yalan beyanda bulundular..

Polis, mesele ile ilgili olarak 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve başkalarına ait 3 adet banka kartı bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı 3’ün tespit edildiğini ve zanlılar O.K., ve N.M.’nin aranan şahısla ilgili polise yalan beyanlarda bulunup, kaçmasına yardımcı olduklarını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, Okan Kök ve Neslişah Metni’nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı birer kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.