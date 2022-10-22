Polise tepki yağdı: Korku değil sevgi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin, Polis Genel Müdürülüğü'ne hediye ettiği ve yol kenarlarına konulacak olan 'maket arabalar' sosyal medyada alay konusu oldu, yurttaşlardan tepki çekti.

Birçok yurttaş Polisin yol kenarlarına koymayı planladığı maket araçların dikkat dağıtacağını ifade ederken, bazı yurttaşlar da polisin halkın üzerine korku salmaya çalıştığını savundu.

Anti-Depresan isimli mizah sayfası ise maket polis araçlarını Teletabilerle montajlayarak "Korku değil sevgi" paylaşımı yaptı.