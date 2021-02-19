Polis: “Zanlılardan biri, kalp masajı yaptığını söyledi”

Gönyeli’deki evinde cansız bedeni bulunan Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümüyle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Suçla bağlantılı tutuklanan soruşturma kapsamında suçla ilişkisi olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanan A.Y.K.H., ve A.M.B., A.A.M., A.A.E., ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Polis zanlılardan birinin gönüllü ifadesinde Elshaify’e ölmeden önce kalp masajı yaptığını söylediğini belirtti.

“Kalp ve akciğerde baskı, solunum yetmezliği…”

Müfettiş muavini Hüseyin Göymen, Elshaify’nin otopsisinde kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme tespit edildiğini, ayrıca solunum yetmezliği olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Polis Müfettiş Muavini ayrıca Elshaify’nin kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti.

Polis: Zanlı maktulün babası ile uzun bir telefon konuşması yaptı

Müfettiş Muavini Göymen, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında ölü bulunan Elshaify’nin babası Khairt Elshaify ile A.Y.K.H.’nin oldukça uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğine işaret etti.

Göymen, söz konusu konuşmada evde A.M.B.H adlı zanlının bulunduğu ve Eshaify’ye kalp masajı yaptığı yönünde bir diyalog geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, A.M.B.H’ye ait olan arapca ses kaydının tercüme edildiğini ancak tüm konuşmanın incelenebilmesi için DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı.

“112 Acil’in arandığı belirlendi”

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında olay anında Elshaify’nin yanında olan ve yurt dışına kaçan bir şahsın olay günü zanlılar ile birlikte olduğunun tespit edildiğini ve 4 Şubat 2021 tarihinde 22.48 raddelerinde 112 acili aradığının belirlendiğini bildirdi.

Polis, A.Y.K.H’nin 9 Şubat’ta gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde A.M.B.H’nin Elshaify’ye kalp masajı yaptığını söylediğini, ancak zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin sürdüğünü söyledi.

Göymen, Elshaify ve zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığını açıkladı.

Meselenin ‘adam öldürme’ soruşturması olduğunu kaydeden Göymen, Elshaify’nin evinde olduğu tespit edilen şahsın ise yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ölüm nedeniyle ilgili ek otopsi raporu beklendiğini, birçok kişinin sorgulanacağını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.