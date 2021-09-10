Polis: Zanlı, kaçmaya meyilli

Gaziköy’de polis memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaralayıp, güneye kaçan, günler sonra Kırklar’da yakalanan Gökhan Takımcılar, 3 ayı aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını, kaçmaya meyilli olduğunu açıkladı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın “katle teşebbüs”, “ağır yaralama”, “soygun”, “kasti hasar”, “ciddi darp”, “polisi darp görevinden men”, “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu”, “sirkat”, “sahtekarlıkla para temini” ve “birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının darp edildiğine dair iddiaları üzerine devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp, cebir izi olmadığına ilişkin rapor verildiğini mahkemeye aktardı.

Koşarak, kaçtı…

Polis, 15 Ağustos’ta Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gittiğini anlattı.

Zanlı İbrahim Takımcılar ve zanlı Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın polis memuru Fahri Toklu’yu sol göğüs, sırt kısmından bıçakla ağır yaralayıp, polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Zanlı Gökhan Takımcılar’ın yine köyde sakin İ.Ç’ye ait aracı mal sahibinden izinsiz alıp, kaçtığını ve arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını belirtti.

Polis, olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını da söyledi.

“Tüm suçlamaları kabul etti”

Kıbrıs’ın güneyine kaçan zanlının, 30 Ağustos’ta Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklandığı mahkemede aktarıldı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

“Kaçmaya meyili var”

Polis, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmaların devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmayıp, kaçmaya meyilli olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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