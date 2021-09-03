9 ayrı suçtan tahkikatı sürüyor

Gaziköy’de polis memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaralayıp, güneye kaçan, günler sonra Kırklar’da yakalanan Gökhan Takımcılar hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine A.A.C’le birlikte gayri yasal yolla geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Zanlının 9 ayrı sirkat ve sahtekârlıkla para temini suçundan Güzelyurt, Dörtyol, Lefkoşa ve Demirhan’da tahkikatların sürdüğünü ifade eden polis memuru, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının darp edildiğine dair iddiaları üzerine devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp, cebir izi olmadığına ilişkin rapor verildiğini mahkemeye aktardı.

Ömer Can, bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın “katle teşebbüs, ağır yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men, kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu, sirkat, sahtekarlıkla para temini ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis: Doktor kontrolünden geçirildi, darp yok

Polis, zanlının darp edildiğine dair iddiaları üzerine devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp, cebir izi olmadığına ilişkin rapor verildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, 15 Ağustos’ta Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gittiğini anlattı.

Olayın ardından zanlı İbrahim Takımcılar ve zanlı Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Çöplüğe bırakıp kaçtı

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaralayıp, ellerinin muhtelif yerlerini de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Zanlı Gökhan Takımcılar’ın yine köyde sakin İ.Ç’ye ait aracı mal sahibinden izinsiz alıp, kaçtığını ifade eden polis, zanlının arabayı Yiğitler çöplüğüne bırakıp, kayıplara kaçtığını belirtti.

Polis, zanlıların Fahri Toklu’yu katle teşebbüs ettikleri bıçağın emare alındığını belirtti.

Uyuşturucu bulundu

Polis, Gökhan Takımcılar’ın 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde, Kırklar köyünde gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından kuzeye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta arama yapıldığını ifade eden polis, yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine A.A.C birlikte gayri yasal yolla geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Zanlının 9 ayrı sirkat ve sahtekârlıkla para temini suçundan Güzelyurt, Dörtyol, Lefkoşa ve Demirhan’da tahkikatların sürdüğü de mahkemeye aktarıldı.

İtiraf etti

Polis, zanlının polisi bıçakladığını, Isuzu çift kabin aracı çaldığını ve suç ortağı ile birlikte gayri yasal yoldan güneye geçiş yaptıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyleyen polis, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Evrim KAMALI)