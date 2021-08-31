Gökhan Takımcılar’a 3 gün daha tutukluluk

Bir polis murunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan ve Kırklar’da yakalanan zanlı Gökhan Takımcılar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Katle teşebbüs, ağır yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men, Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarıyla yargılandığını belirtti.

Polis, 15 Ağustos tarihinde 17.00’de Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gittiğini anlattı, zanlı İbrahim Takımcılar ve zanlı Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki sivri uçlu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaralayıp, ellerinin muhtelif yerlerini de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Zanlı Gökhan Takımcılar’ın yine köyde sakin İ.Ç’ye ait aracı mal sahibinden izinsiz alıp, kaçtığını ve arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını belirten Polis, zanlıların Fahri Toklu’yu katle teşebbüs ettikleri bıçağın emare alındığını belirtti.

Polis, Gaziköy'de, görevli Polis Memuru Fahri Toklu'yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten sonra Kıbrıs’ın güneyine firar eden Gökhan Takımcılar’ın 30 Austos’ta öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından ülkeye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu belirtildi. Polis, zanlının ülkeye Anthony Aaron Carpenter’le birlikte gayriyasal yolla geçtiğinin tespit edildiğini anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.