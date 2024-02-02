Polis, Yıldızçoban kardeşlerin ölüm nedenini açıkladı
Yeni Erenköy’de ikamet ettikleri konteyner içerisinde ölü olarak bulunan Halil Yıldızçoban ve Kemal Yıldızçoban’a otopsi yapıldı.
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Yeni Erenköy’de ikamet ettikleri konteyner içerisinde ölü olarak bulunan Halil Yıldızçoban ve Kemal Yıldızçoban’a otopsi yapıldı.
Polis, iki kardeşin ölüm nedenlerini “Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Asfiksi” olarak açıkladı. İki kardeş, 31 Ocak tarihinde Yeni Erenköy’de kalmakta oldukları konteyner ev içerisinde soğuk havadan korunmak amacıyla jeneratör sokarak çalıştırmıştı.
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