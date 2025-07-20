Polis: “Tahsil ettiği 7 bin Dolar nakit parayı sirkat etti”

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan M.A.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık olarak, şirkete 3 adet makbuz yazıp tahsil ettiği toplam 7 bin Dolar nakit parayı iş yerine vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı.

Polis, şikâyetin 19.07.2025 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.