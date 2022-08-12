Polis, İskele'deki iş kazasıyla ilgili 1 kişiyi tutukladı

İskele'de dün, 49 yaşındaki Dündar Arda'nın yaşamını yitirdiği iş kazasıyla ilgili olayda ihmali olduğu tespit edilen 27 yaşındaki A.Ş. (E) tutuklandı.

49 yaşındaki Dündar Arda, dün saat 16.00 sıralarında 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirmişti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"11.08.2022 tarihinde, İskele’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek yaşamını yitiren Dündar ARDA’nın ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen A.Ş.(E-27) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi!