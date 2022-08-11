İskele'de meydana gelen iş kazasında 49 yaşındaki Dündar Arda, 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; Arda, İskele'de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Polis “soruşturmanın devam ettiğini” açıkladı.

Polis açıkladı

Bugün meydana gelen olayla ilgili polis şu açıklamayı yaptı:

"Ölümle Neticelenen İş Kazası 11.08.2022 tarihinde saat 16:00 sıralarında, İskele'de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde çalışmakta olan Dündar ARDA (E-49), dengesini kaybederek yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."

Fotoğraf: Arşiv