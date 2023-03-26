Polis: “İki kez kaçmaya çalıştı, aracında ve çantasında uyuşturucu tespit edildi”

Narkotik ve Kaçakçılığı önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Beyaz Ok Operasyonu’nda kaçmaya çalışmasına rağmen tutuklanan ve hem aracında, hem de bir ağacın altına bıraktığı çantada yaklaşık 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı A.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder, mahkemede olayın detaylarını anlattı. Özder, 25 Mart 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında zanlı A.G.’nin kullandığı PBK 675 plakalı aracın Kermiya bölgesinde tespit edilmesiyle birlikte, Narkotik ekiplerinin zanlının durmasını istediği, ancak zanlının durmayarak kaçmaya çalışırken polis aracına çarptığını, polisin ise aracın tekerleğine ateş açmasına rağmen olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Polis, olayın ardından zanlının Gönyeli’de bir petrol istasyonunda tespit edildiğini ve bu kez de yaya olarak kaçmaya çalıştığını, ancak etkisiz hale getirilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının kullanımındaki PBK 675 plakalı araçta yapılan kontrolde şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 28 gram ağırlığında ve polisten kaçarken ve Profesör Ahmet Şükrü Esmer Sokak üzerindeki ağaç altına atmış olduğu çanta içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının şubeye götürüldüğünü ve Yunanca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda itiraf içerikli beyanları olduğunu, bu beyanların araştırılacağını ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri de olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisten 'Beyaz Ok Operasyonu': 1 tutuklu