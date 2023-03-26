Polisten 'Beyaz Ok Operasyonu': 1 tutuklu

Lefkoşa'da dün 35 yaşındaki A.G.'nin aracında ve aracından dışarıya attığı çantasında toplam 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da dün 18.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Beyaz Ok Operasyonu' kapsamında 35 yaşındaki A.G.'nin kullanımındaki araçta ve aracından dışarıya atmış olduğu çantada yapılan aramada, toplam 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.