Polis: “Gönüllü ifade verdi, uyuşturucuyu 5 bin Dolar karşılığında ithal etti”

Ercan Havaalanı’ndan bavullarında yaklaşık 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile gelen 2 kişi tutuklandı, olayla ilgili bir kişi ise aranıyor.

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar E. C. ve T. N. M. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayın detayları mahkemede ortaya çıktı. Uyuşturucunun Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş olduğunu anlatan Polis memuru, zanlılardan birinin gönüllü ifade vererek, uyuşturucuyu 5 bin Dolar karşılığında adaya getirdiğini belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, yaşananları aktardı. Polis, 6 Nisan tarihinde saat 02:40’da Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan 28 yaşındaki Zanlı E. C. ve 31 yaşındaki zanlı T. N. M.’nin valizlerinde yapılan aramada E.C’ye ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlı 1’in gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında adını verdikleri bir kişinin istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca aranan 1 kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bavulda 2 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu