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Bavulda 2 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

Bavulda 2 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

Ercan Havaalanı’ndan bavullarında yaklaşık 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile gelen 2 kişi tutuklandı.

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Ercan Havaalanı’ndan bavullarında yaklaşık 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile gelen 2 kişi tutuklandı.

Polis, dün ülkeye giriş yapan E.C.(K-28) ve T.N.M.(K-31)’nin valizlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu duyurdu.

 

 

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