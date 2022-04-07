Bavulda 2 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu
Ercan Havaalanı’ndan bavullarında yaklaşık 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile gelen 2 kişi tutuklandı.
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Ercan Havaalanı’ndan bavullarında yaklaşık 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile gelen 2 kişi tutuklandı.
Polis, dün ülkeye giriş yapan E.C.(K-28) ve T.N.M.(K-31)’nin valizlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu duyurdu.
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Etiketler : polis, uyuşturucu