Polis: "Erdoğan, elektrik akımına kapıldı"

Haspolat Ağıllar bölgesinde dün sabah saatlerinde kaldığı lojmanın avlusu içerisinde ölü olarak bulunan 36 yaşındaki Halil İbrahim Erdoğan'a otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Erdoğan'ın ölüm sebebi “Elektrik akımı geçmesi sonucu oluşan kalp ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği” olduğu bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haspolat'ta şüpheli ölüm