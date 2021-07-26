Minareliköy’de şüpheli ölüm

Minareliköy’de bir evin bahçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken şahsın ölüm nedenine ilişkin delilleri inceliyor.

Polis, Minareliköy Fırtına Sokak üzerindeki ağıllar bölgesinde bulunan ölü şahısla ilgili her türlü ihtimali araştırıyor.

Çok yönlü olarak olayı inceleyen polis ‘olay yeri inceleme’, ‘mobil polis karakolu’ ve ‘polis ambulansı’ araçları ile bölgede bulunuyor. Cesedin bulunduğu evin yakınlarına Elektrik Kurumu ekiplerinin de geldiği görüldü.

Su motoru emare: Elektrik çarpması mı?

3 gün önce öldüğü düşünülen kişiyle ilgili polis olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Olayın elektrik çarpmasına bağlı meydana geldiğinden şüphelenen ekipler, cesedin yanındaki su motorunu da emare olarak aldı. Elektrik Kurumu’na bağlı bir grup çalışan ise bölgedeki evlerde ve mahalledeki elektrik akımında inceleme yapıyor.

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA