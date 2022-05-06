Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan A.K isimli şahsın valizinde piyasaya değeri 6 milyon TL olan 11 kilogram hintkeneviri uyuşturucu madde bulundu.

Narkotik ile Gümrük Dairesi’ne bağlı ekiplerin ortaklaşa düzenlediği, ‘Son Yolculuk’ adı verilen operasyon derinleşti, uyuşturucunun Yunanistan ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile bağlantısı olduğu kesinleşti.

Polis, olayın Kıbrıs’ın güneyi ile de bağlantısı olup, olmadığına ilişkin araştırma başlattı.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

“1000 Euro alacaktı”

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlının 4 Mayıs’ta Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir kadın şahıs ile görüşüp ülkeye gelmek için biletleri, otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi.

Zanlının 5 Mayıs’ta söz konusu kadınla buluşup, otel ve uçak bileti belgelerini aldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddeyi de bu sırada aldığını dile getirdi.

Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi teslim etmesine karşılık 1000 Euro alacağına dair bilgi verdiğini ifade etti.

Zanlının tercüman aracılığı ile suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirten polis, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Güney ile bağlantısı olup olmadığı araştırılacak

Polis, Yunanistan ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile bağlantısı olan uyuşturucunun güney ayağının olup, olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Ercan'da 11 kilo uyuşturucu, 1 tutuklu