Ercan'da 11 kilo uyuşturucu, 1 tutuklu

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan A.K’nin tasarrufunda 11 kg hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

‘Son Yolculuk Operasyonu’ ismi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri-Gümrük Dairesi tarafından yapılan ortak operasyonda A.K tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu madde emare olarak alındı.