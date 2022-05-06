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Ercan'da 11 kilo uyuşturucu, 1 tutuklu

Ercan'da 11 kilo uyuşturucu, 1 tutuklu

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan A.K’nin tasarrufunda 11 kg hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan A.K’nin tasarrufunda 11 kg hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

‘Son Yolculuk Operasyonu’ ismi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri-Gümrük Dairesi tarafından yapılan ortak operasyonda A.K tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu madde emare olarak alındı.

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