Ercan'da 11 kilo uyuşturucu, 1 tutuklu
Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan A.K’nin tasarrufunda 11 kg hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan A.K’nin tasarrufunda 11 kg hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
‘Son Yolculuk Operasyonu’ ismi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri-Gümrük Dairesi tarafından yapılan ortak operasyonda A.K tutuklandı.
Ele geçirilen uyuşturucu madde emare olarak alındı.
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