“Pilli’nin görevinden alındığını ben de basından öğrendim”
Fikri Ataoğlu, “Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını ben de basından öğrendim. Başbakan ile bu konuda konuşmadık. Bu olaylar UBP içi yaşanan gelişmeler."
A+A-
DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını basından öğrendiğini belirterek, “Meclis’in pazartesi günü açılıp açılamayacağını merak ediyorum” dedi.
Fikri Ataoğlu Kanal SİM’de konuşarak, “Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını ben de basından öğrendim. Başbakan ile bu konuda konuşmadık. Bu olaylar UBP içi yaşanan gelişmeler. Meclis’in pazartesi günü açılıp açılamayacağını merak ediyorum” dedi.
Bu haber toplam 221 defa okunmuştur
Etiketler : FİKRİ ATAOĞLU, ALİ PİLLİ
İlgili Haberler
Dr. Çaygür gidiyor, Dana geliyorSağlık Bakanı Pilli’nin görevden alınmasından sonra Müsteşar Dr. Ali Çaygür’ün de görevden alınacağı yerine eski müsteşarlardan Kemal Deniz Dana’nın getirileceği kulislerde konuşuluyor.