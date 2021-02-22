“Pilli’nin görevinden alındığını ben de basından öğrendim”

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını basından öğrendiğini belirterek, “Meclis’in pazartesi günü açılıp açılamayacağını merak ediyorum” dedi.

Fikri Ataoğlu Kanal SİM’de konuşarak, “Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını ben de basından öğrendim. Başbakan ile bu konuda konuşmadık. Bu olaylar UBP içi yaşanan gelişmeler. Meclis’in pazartesi günü açılıp açılamayacağını merak ediyorum” dedi.