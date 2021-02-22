“Bir an önce erken seçime gidilmeli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu hükümetin miadını doldurduğunu önceden de söylediğini ifade ederek, “Bu noktadan sonra bu hükümetin çare üretmesi mümkün değil. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kanal SİM’e canlı yayına telefonla bağlanarak, 3 aylık UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin Kabinesinde 2 bakanın değiştirilmesini değerlendirdi.

“Hükümet üçüncü ayını doldurmadan 2 bakan değişikliğine gitti” şeklinde konuşan Erhürman, “Ali Pilli’nin görevden alınmasına siyasette etik ve nezaket açısından bakacak olursak, kabul edilemez bir yöntem uygulandı” dedi.

“Kriz yönetimi bütünsel bir yönetimdir” diyen Tufan Erhürman, Hükümetin krizi yönetemediğini ifade ederek, “Yönetmek gibi bir dert de yok” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu hükümetin miadını doldurduğunu önceden de söylemiştim. Krizin ortasından krizin merkezindeki bakanı değiştirdiler. İnsanlar ekmek bulmakta zorlanıyor. Bu noktadan sonra bu hükümetin çare üretmesi mümkün değil. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekir” dedi.