Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Dr. Çaygür gidiyor, Dana geliyor
“Bir an önce erken seçime gidilmeli”

“Bir an önce erken seçime gidilmeli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu hükümetin miadını doldurduğunu önceden de söylediğini ifade ederek, “Bu noktadan sonra bu hükümetin çare üretmesi mümkün değil. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekir” dedi.

A+A-

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu hükümetin miadını doldurduğunu önceden de söylediğini ifade ederek, “Bu noktadan sonra bu hükümetin çare üretmesi mümkün değil. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kanal SİM’e canlı yayına telefonla bağlanarak, 3 aylık UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin Kabinesinde 2 bakanın değiştirilmesini değerlendirdi.

“Hükümet üçüncü ayını doldurmadan 2 bakan değişikliğine gitti” şeklinde konuşan Erhürman, “Ali Pilli’nin görevden alınmasına siyasette etik ve nezaket açısından bakacak olursak, kabul edilemez bir yöntem uygulandı” dedi.

“Kriz yönetimi bütünsel bir yönetimdir” diyen Tufan Erhürman, Hükümetin krizi yönetemediğini ifade ederek, “Yönetmek gibi bir dert de yok” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu hükümetin miadını doldurduğunu önceden de söylemiştim.  Krizin ortasından krizin merkezindeki bakanı değiştirdiler.  İnsanlar ekmek bulmakta zorlanıyor. Bu noktadan sonra bu hükümetin çare üretmesi mümkün değil. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekir” dedi.

Bu haber toplam 193 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler
Dr. Çaygür gidiyor, Dana geliyorDr. Çaygür gidiyor, Dana geliyorSağlık Bakanı Pilli’nin görevden alınmasından sonra Müsteşar Dr. Ali Çaygür’ün de görevden alınacağı yerine eski müsteşarlardan Kemal Deniz Dana’nın getirileceği kulislerde konuşuluyor.
“Hükümet istifa etmeli, en erken tarihte seçime gidilmeli”“Hükümet istifa etmeli, en erken tarihte seçime gidilmeli”
“Pilli’nin görevinden alındığını ben de basından öğrendim”“Pilli’nin görevinden alındığını ben de basından öğrendim”Fikri Ataoğlu, “Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını ben de basından öğrendim. Başbakan ile bu konuda konuşmadık. Bu olaylar UBP içi yaşanan gelişmeler."