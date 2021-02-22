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Dr. Çaygür gidiyor, Dana geliyor

Dr. Çaygür gidiyor, Dana geliyor

Sağlık Bakanı Pilli’nin görevden alınmasından sonra Müsteşar Dr. Ali Çaygür’ün de görevden alınacağı yerine eski müsteşarlardan Kemal Deniz Dana’nın getirileceği kulislerde konuşuluyor.

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Sağlık Bakanı Pilli’nin görevden alınmasından sonra Müsteşar Dr. Ali Çaygür’ün de görevden alınarak, yerine, en son Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, eski müsteşarlardan Kemal Deniz Dana’nın getirileceği kulislerde konuşuluyor.

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