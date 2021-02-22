Dr. Çaygür gidiyor, Dana geliyor

“Bir an önce erken seçime gidilmeli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu hükümetin miadını doldurduğunu önceden de söylediğini ifade ederek, “Bu noktadan sonra bu hükümetin çare üretmesi mümkün değil. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekir” dedi.