“Hükümet istifa etmeli, en erken tarihte seçime gidilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Azınlık hükümetinin derhal istifa etmesi gerektiğini dile getirerek, “en erken tarihte seçime gidilmeli” dedi.

Cemal Özyiğit Kanal Sim’e konuşarak, Özel Jet skandalından dolayı bakanlık görevinden alınan Ünal Üstel, önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, şimdi de Sağlık Bakanlığına atandığını söyleyerek, polis raporunun ise hala açıklanmadığını ifade etti. Başbakan Ersan Saner’in Pilli’nin görevden alınması konusunda ortaya koyduğu “yorgun olduğu” söyleminin gerçeği yansıtmasını ifade eden TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pilli’nin görevden alınma gerekçesinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Bu azınlık hükümeti için bakanlık ve koltuk kavgalarının toplum sağlığından daha önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Özyiğit, yapılması gerekenin çok net olduğunu, “Azınlık hükümeti derhal istifa etmeli ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirleyeceği en erken tarihte seçime gidilmeli” dedi.