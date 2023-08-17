Pile’de “izinsiz yol yapımı” tartışması

Dışişleri Bakanlığı, Pile ile Yiğitler arasındaki yolun “genişletilmesine” ilişkin bir proje başlatıldığını, amacın, ”Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapılmasını sağlamak” olduğunu açıkladı.

Ancak Birleşmiş Milletler, söz konusu yolun “tampon bölgeden” geçtiğini, bunun izinsiz bir inşaat olduğunu açıklayıp, çalışmaların “endişeyle” yakından takip edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Rumların hiçbir kontrolden geçmeden serbestçe güneye gidip gelebildiği ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri yetkilileri tarafından herhangi bir kısıtlayıcı uygulamaya tabi tutulmadıkları da ifade edildi.

BM Barış Gücü ile söz konusu yola ilişkin yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtilen bakanlık açıklamasında, BM’den “yapıcı bir tutum” beklendiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, projeyle ilgili şu detaylar paylaşıldı:

“Pile-Yiğitler yolunun toplam uzunluğu, 11,6 km’dir. İlk 7,5 km’lik kısmı Yiğitler sınırları içerisinde, kalan 4,1 km’lik kısmı ise Pile sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında yol 2 şeritten oluşacaktır. Bu insani projenin hayata geçirilmesinin, Kıbrıs’ta iki tarafın özden gelen haklarına saygılı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine açık yeni bir sürecin başlamasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.”

BM, her iki tarafla da yakın ilişki içerisinde olduğu ve Pile bölgesinde karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme hususunda yol kat edildiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafına, Pile'deki inşaat çalışmaları başlamadan önce bu çabaları sürdürme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Gerginliği önlemek ve ara bölgedeki statükoyu sağlamak bizim en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. UNFICYP huzur ve istikrarın korunmasını sağlamak amacıyla durumu yakından izlemeye devam ediyor” denildi.