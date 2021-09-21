Peş peşe geçen üç verimsiz yıl bizi taksime daha da yaklaştırdı

Neofitos Neofitu | Haravgi

Tamı tamına üç yıldır ne özlü bir görüşme ne çözüm sürecinin yeniden başlamasına dair bir perspektif var. Peş peşe üç verimsiz yıl yaşadık. Oldubittiler kalıcılaşıyor, ülkemizin kalıcı bölünmesine gitgide daha çok yaklaşıyoruz. Şimdi New York’ta yapılacak üçlü görüşme bir hareketlilik olması için bir fırsat olabilirdi. Ama öyle görünüyor ki bu sürecin değerlendirilmesi için de pek bir niyet yok. Büyük ihtimalle nezaket icabı, özü olmayan ve sonuç getirmeyecek bir resmi görüşme yapılacak.

(Kıbrıslı Rum lider) Anastasiadis Kıbrıs Türk tarafını müzakere masasına geri getirmeyi ya da Türk tarafının tutumuna karşı sorumluluğu deşifre edecek hiçbir inisiyatif üstlenmedi.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı’nın aksine, bir Kıbrıslı lider olarak davranacak siyasi cesarete de güce de sahip değil.

New York’taki üçlü görüşmede, beklenen şey, Birleşmiş Millerler Genel Sekreteri Antonio Guteres’in arzu edilen iki bölgeli iki toplumlu çözüm zeminine dönmeleri için tüm tarafları teşvik etmesidir. Aksi takdirde, Ersin Tatar iki devlet çözümünde ısrar ederken, Anastasiadis de 1960 Anayasasına dönüş ya da gevşek ve desantralize bir federasyonu öne sürecek. Böylesi koşullarda Guteres’in yeni bir inisiyatif üstlenmesi söz konusu olamaz.

İki taraf arasında derin bir görüş farkı var. İşin kötüsü şu ki; her iki taraf da BM parametrelerinin, üzerinde anlaşma sağlanan noktaların ve Guteres çerçevesi dâhil Kran Montana’da elde edilen kazanımların dışında hareket ediyor.

Anastasiadis, son anda bile olsa, dönüş yapması gerektiğini; BM Genel Sekreteri’nin karşısına ülke liderine yakışır, sorumlu ve ciddi çıkması gerektiğini anlamalıdır. Anastasiadis çıkmazın aşılması için ya Türkiye’yi iki bölgeli iki toplumlu federasyonu tartışmak üzere masaya geri getirecek ya da uluslararası topluluğa çıkmazdaki sorumluluğun kim olduğunu işaret edecek.



Eğer bunlar olmaz ve gerçekçi bir inisiyatif üstlenilmezse, Türkiye hiç sıkıntı çekmeden ve suçlarından arınmış olarak, bizi nihai bölünmeye sürükleyecek yeni oldu bittiler yaratmaya devam edecektir.

(Çeviri: Vula Harana)