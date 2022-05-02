Perşembe günü yağmur bekleniyor
Havanın önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu geçmesi; Perşembe günü öğlen saatlerinde ise yağmur bekleniyor.
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Havanın önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu geçmesi; Perşembe günü öğlen saatlerinde ise yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre periyod süresince ülkede alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30; sahillerde ise 23 - 26 santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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Etiketler : hava durumu