Serap ŞAHİN

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, Pakistan uyruklu gencin ölmesiyle sonuçlanan “insan ticareti” soruşturması konusunda haklarında tutuklama emri çıkardığı 3 Kıbrıslı Türk’ten biri olan Coşkun Alaslan YENİDÜZEN’e konuştu, suçlamaları reddetti.

Olay günü Lefkoşa’da olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından “hedef alındığını” iddia eden Alaslan, "Bu yüz kızartıcı bir suçlama. Eğer suçum olsaydı polis beni evden alırdı." ifadeleriyle kendini savundu.

Alaslan, ölen Pakistan uyruklu genci tanımadığını, 2012 yılında peşine düşen 3 Kıbrıslı Rum polisin, Kıbrıs’ın kuzeyinde yakalanması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kendisini “hedef aldığını” iddia etti.

Coşkun Alaslan, 2012 yılında, yine Luricina bölgesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından kovalandığı sırada kuzeye geçmiş ve 3 Kıbrıslı Rum polis, Türk polisi tarafından tutuklanmıştı.

“Pakistanlı genci tanımıyorum, suçlamaları kabul etmiyorum”

Alaslan, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak, "Öldürülen Pakistan uyruklu genci tanımıyorum. Biz bütün gün ovanın içindeyiz. Akıncılar kapısını ben mi kontrol ediyorum, köye kim girer kim çıkar nereden bilebilirim? Ben zaten Meriç köyünde kalıyorum." dedi.

“2012’de Rum polisi peşime düştü, beni hedef alıyorlar”

Alaslan, geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle hedef alındığını iddia etti. "2012 yılında Rum polisi arazide benim peşime düştü. Bundan dolayı bana diş biliyorlar. Çünkü üç tane Rum polisini biz kuzeyde yakalattık. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Olay Günü Lefkoşa’daydım, Suçlamaları İspatlayabilirim"

Olayın yaşandığı gün nerede olduğunu açıkça ifade eden Alaslan, "6 Ocak tarihinde Lefkoşa’daydım. Saat 17:30 gibi de Haspolat’a, eşimin ailesine gittik. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Kıbrıs basını bu haberi servis etmeden önce polise sorması lazımdı." dedi.

Suçlamaların ağır olduğunu belirten Alaslan, "Bu yüz kızartıcı, ağır bir suçtur. Benim üç çocuğum var. Yarın okula gidecekler ve ‘senin baban böyledir’ mi desinler çocuklarıma? Gerekli başvurularımı da yaptım. Bütün haber sitelerinden şikayetçiyim." dedi.

"Polis beni tanıyor, eğer suçum varsa evimden alırlardı"

Alaslan, olayın gerçekliği durumunda polisin doğrudan kendisini gözaltına alması gerektiğini belirtti. "Böyle bir olay olsaydı, polis beni tanıyor, direkt gelip beni evden alması lazımdı." diyerek suçlamaları reddetti.

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