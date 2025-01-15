Aranan 4 kişiden 3’ü Kıbrıslı Türk

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında, “insan ticareti” yaptıkları iddia edilen bir grup ile polis arasında yaşanan kovalamacada öldüğü tahmin edilen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu genç ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin arandığını duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre aranan şahısların 3’ü Kıbrıslı Türk, biri ise Kamerun uyruklu.

Güneydeki medyaya yansıyan gelişmelere göre aranan dört şahıstan biri olan, 39 yaşındaki Alain Martial Tchantchou isimli Kamerunlu şahıs polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Söz konusu kişiler, cinayete teşebbüs, ağır suç işlemek için komplo kurma ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasa dışı giriş, geçiş ve kalmaya yardım etme suçlarından soruşturuluyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin aradığı şahısların isimleri şöyle:

“Alain Martial Tchantchou, 39 yaşında, Kamerunlu.

Coşkun Alaslan, 31 yaşında, Kıbrıslı Türk.

Atilla Alaslan, 22 yaşında, Kıbrıslı Türk.

Halil Alaslan, 62 yaşında, Kıbrıslı Türk”.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Alaslan ailesi, uzun yıllardır “insan kaçakçılığı” şüphesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından takip altındaydı.

Polis tarafından aranan şahıslardan olan Coşkun Alaslan, 2012 yılında, yine Lurucina bölgesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından kovalandığı sırada kuzeye geçmiş ve 3 Kıbrıslı Rum polis, Türk polisi tarafından tutuklanmıştı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Pakistan uyruklu gençle ilgili ikinci bir otopsi raporu istendi.

Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında 5 Ocak tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti polisi ile insan kaçakçıları arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi vurularak öldürülmüştü.

Lurucina köyünden Kıbrıs’ın güneyine geçtiği iddia edilen 3 araca ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından ateş açılmış, olayda, 24 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, 6 Ocak tarihinde Strovolos bölgesinde bulunmuştu.

Olayla ilgili çıkan balistik raporda, gencin polisin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği Rum Polis Basın Subaylığı tarafından doğrulanmıştı.