Aranan 3 Kıbrıslı Türk ile ilgili "bilgi alışverişi yok"

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, Pakistan uyruklu gencin ölmesiyle sonuçlanan “insan ticareti” soruşturması konusunda haklarında tutuklama emri çıkardığı 3 Kıbrıslı Türk ile ilgili, İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite’ye herhangi bir bildirimde veya talepte bulunmadığı öğrenildi.

Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında, “insan ticareti” yaptıkları iddia edilen bir grup ile polis arasında yaşanan kovalamacada öldüğü tahmin edilen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu genç ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin arandığı duyuruldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, aranan 4 kişinin isim ve fotoğraflarını yayınladı. Polisin resmi web sitesinde yayınlanan isimlerin 3’ünün Kıbrıslı Türk, 1’inin ise Kamerun uyruklu olduğu belirtildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Salih Can Doratlı, güneydeki polis ekipleri tarafından aranan 3 Kıbrıslı Türk ile ilgili kuzeye resmi bir talep gelmediğini söyledi.

Doratlı, “Resmi kanaldan gelen bir talep yok. Biz de, medyada çıkan haberlerin doğruluğunun teyidi için güneyden bilgi istedik. Ama gelen – giden herhangi bir bilgi alışverişi yok” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, aranan üç Kıbrıslı Türk’ün adını şöyle açıklamıştı: “Coşkun Alaslan, 31 yaşında, Kıbrıslı Türk. Atilla Alaslan, 22 yaşında, Kıbrıslı Türk. Halil Alaslan, 62 yaşında, Kıbrıslı Türk.”

Söz konusu şahıslardan 2’si, Demirhan Polis Karakolu’na gidip, “yaşananlarla ilgili izahat istemiş” ve karakol önünde, Gıynık Gazetesi canlı yayınına açıklama yaparak, Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kendilerini hedef gösterdiğini” öne sürmüştü.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Alaslan ailesi, uzun yıllardır “insan kaçakçılığı” şüphesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından takip altındaydı.

Polis tarafından aranan şahıslardan olan Coşkun Alaslan, 2012 yılında, yine Lurucina bölgesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından kovalandığı sırada kuzeye geçmiş ve 3 Kıbrıslı Rum polis, Türk polisi tarafından tutuklanmıştı.