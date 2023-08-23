“Pahalılık aileleri zorluyor”

Serap ŞAHİN

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelere geçen yıl 11 bin 141 öğrenci yerleşirken, bu yıl 13 bin 728 yerleşti, rakam arttı.

Yeni akademik yıl için üniversiteler doluluk oranlarından memnun, gözler kayıtlara çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan rektör ve rektör yardımcıları ülkedeki fahiş kira ücretlerinin, ulaşım sıkıntılarının ve uçak biletlerinin pahalılığının öğrencileri sıkıntıya soktuğunu ifade ederek, devletin bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini belirttiler.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ “Aileler kaliteli eğitim için koşulları zorluyor” derken, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da “Öğrenciler pahalılıktan şikâyet ediyorlar” dedi. UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ise “Girne’de kiralar çok yüksek” diyerek barınma sıkıntısına dikkat çekti. UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de, devletin tedbirler alması gerektiğine işaret etti. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da “Uçak biletleri aileleri zorluyor” derken, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu da toplu taşımacılıktaki sıkıntılara dikkat çekti.

Üniversite Rektörleri ne dedi?

YDÜ Rektörü Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ: Aileler kaliteli eğitim için koşulları zorluyor

Ülke genelinde yerleşen öğrenci sayısındaki artışta Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilk sıralarda olduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Özellikle pandemi, deprem ve ekonomik sıkıntılar gibi zor süreçlerden geçtiğimiz bir aşamadan sonra ülkemizin tercih edilmesi çok güzel” dedi.

Üniversitenin ciddi çabaları sonucu güzel dönüşler aldığını kaydeden Şanlıdağ, her yıl ekonomik sorunların gündeme geldiğini ve kayıt aşamasında ailelerin öncelikleri arasında olduğuna işaret etti. Kaliteli eğitimin de ailelerin önceliklerinden olduğuna dikkat çeken Şanlıdağ, “Aileler kaliteli eğitim için koşulları zorluyor, seferber oluyor. Koşullar zorlansa da her dönem için bunları geride bırakma girişimleri daim oldu. Ekonomik sıkıntılar yeni bir sorun değil” şeklinde konuştu.

Önemli olan eğitim sonrası istihdam meseleleri olduğunu ifade eden Tamer Şanlıdağ, “Tüm bunları bütün olarak değerlendirmede yarar var. Olumsuz tablo düşünmüyoruz. Tercihlerin kayıtlara da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni kayıt yapan öğrencilerimize iyi bir akademik yıl diliyorum” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın: Öğrenciler pahalılıktan şikâyet ediyorlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, üniversite olarak tarihin en yüksek başarısını yakaladıklarına dikkat çekerek “Kurulduğundan itibaren en yüksek sayıda öğrenci oranını yakaladık” dedi. Uzun, disiplinli bir çalışmanın sonucu yüksek başarı elde edildiğini vurgulayan Hocanın, yüzde 90 oranında kayıt beklediklerini ifade etti.

Öğrencilerin barınma sorunu için üniversite yurtları ve özel yurtlar olduğuna dikkat çeken Hocanın “Öğrenciler pahalılıktan şikâyet ediyorlar. Ülkede ulaşım sıkıntısı da var. Üniversitemizin aldığı önlemlerle kayıtta sıkıntı yaşanmayacak” dedi.

Daü’nün 3 yıldır istikrarlı bir şekilde en üst sayıda Türkiye’den öğrenci aldığını ifade eden Hocanın,

“Bu yıl da rekor kırdı. Kontenjanların doldurulması önemli, bir sonraki yıl kontenjan oranının dikkate alınmasını sağlar” şeklinde konuştu.

UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan: Girne’de kiralar çok yüksek

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan öğrencilerin kayıt aşamasında teşvik edilmesi için tüm çalışmaların yapıldığına işaret ederek, KYK yurdu etrafındaki üniversitelerin doluluk oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Yaratan, “Ne Lefkoşa’da ne de Girne’de KYK yurdu yok. O sebeple öğrenciler de KYK yurdu olan bölgeleri daha çok tercih ediyor. Biz KYK yurdu için üniversitemizden de yer vermeye hazırız” dedi.

Girne’de öğrenciler için barınma sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Yaratan, “Girne’de kiralar çok yüksek. O yüzden öğrencilere yurtları kendimiz kiralıyoruz ki mağdur olmasınlar. Devlet, KYK yurtlarını hep Türkiye’den bekliyor ancak kendi devletimiz de bunu bir proje olarak Türkiye’ye sunabilir Devletin buna el atması gerekiyor. Ulaşımda da sıkıntılar var. Hem belediyenin hem devletin bu sıkıntılara çözüm bulması gerekiyor. Bu sıkıntılar çözüldüğü takdirde burası gerçekten bir üniversite adası olarak ilerleme kaydedebilir” şeklinde konuştu.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri: Tedbirler devlet tarafından alınmalı

Tercih yapan öğrencilerin ada pahalılığını göze alarak geldiklerine dikkat çeken Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof.Dr. Halil Nadiri “Öğrenciler artık bilinçli. Burada da öğrenci dostu ada yaklaşımı içinde üniversite olarak bizlere düşen, onlara kaliteli eğitimi vermek” dedi.

Ada içindeki yaşam koşullarının da öğrenciye yönelik olması gerektiğini vurgulayan Nadiri, “Öğrencilerin kayıtlarını daha hızlı şekilde yapabilmeleri için tedbirlerin devlet tarafından alınması gerekiyor. Öğrencilerin alacakları eğitimin yanında, ada içindeki memnuniyetleri de önemli” ifadelerine yer verdi.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: Uçak biletleri aileleri zorluyor

YKS sonuçlarında Girne Üniversitesi’nin hedefine yaklaştığını belirten Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu,

“İlk kurulan 5 üniversite dışında, en fazla öğrenciyi biz aldık. Uçak mühendisliği gibi belirli programlarımıza Türkiye’den en yüksek puanlı öğrenciler geldi. Geçen sene kayıtlar yüzde 94 düzeyinde gerçekleşti. Bu sene de beklentimiz o yönde” dedi.

Kıbrıs’ın genelinde bazı sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Salihoğlu, “Ulaşım ücretleri bir sıkıntı. Uçak biletleri aileleri zorluyor. Girne’deki ev kiraları fiyatlar şimdiden arttı. Bunlar öğrencileri zorluyor ve kayıt aşamasını etkiliyor. Biz yurtlarımızda öğrencilerimizi barındırmak isteriz” ifadelerine yer verdi.

LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu: Toplu taşımacılıkta sıkıntı var

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, YKS sonuçlarının KKTC genelinde iyi bir yerleşme aldığını belirterek, “Bu olumlu bir şey. Üniversitemiz kurulduğu tarihten itibaren en yüksek rakamı aldı” dedi.

Cellatoğlu, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik hayat pahalılığının Türkiye’de de olduğuna işaret ederek, “Ülkemizde toplu taşımacılıkta sıkıntılar var. Barınma veya diğer ihtiyaçlar için üniversitemiz kendi içinde gerekli destekleri veriyor” şeklinde konuştu.