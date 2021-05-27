Özyiğit :“Konu aydınlanmalı”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, eski Başbakan Hakkı Atun’un YENİDÜZEN’e yaptığı “”O dönem bize bilgi verilmedi” yönündeki açıklamalara atıfta bulundu.

Adalı cinayetini araştıran tahkikat memurunun şu anda PGM müdürü olduğuna değinen Özyiğit, “Polise, soruşturmayı bıraktığınız yerden devam edin demek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Cinayetin soruşturulması için Meclis Araştırma Komitesi’nin oluşturulması, çalışmaların hızlanması gerektiğini dile getiren Özyiğit, konunun aydınlığa kavuşması gerektiğini dile getirdi.

Özyiğit, kendisinin de bir takım meçhul kişiler tarafından tehdit edildiği, polise şikayet etmesine rağmen herhangi bir sonuca ulaşılmadığını açıkladı.

“Vesayet rejimi kaldırılmalı” diyen Özyiğit, Demokratik yönetim olmalı, uluslararası hukuk içerisine girme mücadelesi verilmeli. Bunun çözümü de federasyondur, barıştır” dedi.