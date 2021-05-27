Akansoy: Medya ciddi tehdit ve şantaj alıyor
CTP Milletvekili Asım Akansoy, itiraflar sonrasında medyanın ciddi anlamda tehdit ve şantaj aldığını söyledi
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CTP Milletvekili Asım Akansoy, itiraflar sonrasında medyanın ciddi anlamda tehdit ve şantaj aldığını, Meclis’in bu anlamda basına destek olması gerektiğini dile getirdi.
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Etiketler : meclis, kutlu adalı, asım akansoy
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