Meclis, Adalı cinayetini araştıracak

Özersay: Olayda ismi geçenlerin muhaceret bilgilerini talep ettik

Meclis’te araştırma komitesi kurulmasının önemli ve doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyen Özersay, geçmişte de bu konuda iki komite kurulmasına rağmen Meclis’in talep ettiği belgeleri alamadığını, sonuçsuz kaldığını belirtti.