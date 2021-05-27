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Meclis, Adalı cinayetini araştıracak

Meclis, Adalı cinayetini araştıracak

CTP'nin Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili Meclis araştırması yapılmasına ilişkin sunduğu önerge oybirliğiyle kabul edildi.

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CTP Milletvekillerinin YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili Meclis araştırması yapılmasına ilişkin sunduğu önerge oybirliğiyle kabul edildi.

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