Özparlak bulundu

Aydınköy’de sakin Rasım Özparlak (94), yapılan aramalar sonucunda bugün saat 16:00 sıralarında Yayla köyü Dallas Bölgesi mevkiindeki arazi içerisinde bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünden beri kayıp olan Özparlak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, arama faaliyetlerine katkı yapan herkese teşekkür etti.