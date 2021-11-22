Özlem öğretmen yürekleri yaktı

Atatürk Meslek Lisesi öğretmenlerinden Özlem Ersoy hayatını kaybetti. Özlem öğretmenin kaybı Atatürk Meslek Lisesi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi

“Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, iyilik timsali, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Özlem Ersoy'u zamansiz kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacak olan arkadaşımıza Allahtan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz...”