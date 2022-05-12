Kıbrıs Türk Ebe ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, ülkede hemşire eksikliği olduğunu ancak insan kaynakları doğru yönetilmedikçe hemşire sayısı artırılsa da benzer sorunlar yaşanacağını kaydetti.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Özgöçmen, hemşireliği teşvik edici yasal ve politik kararlar alınmasını; risk ödeneklerinin verilmesini; kadrolarının güncellenerek istihdam yaratılmasını ve Hemşirelik Dairesi kurulmasını talep etti.

Özgöçmen, siyasi otoritenin kişiler üzerinde yanlı karar alındığını savunarak, bu kararlardan imtina edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Özgöçmen, “Sistemin bütününün disiplin altına alınması için kararlar üretmeli” dedi.

“Milyonların kazanıldığı bazı hastane ve kliniklerde hemşireler asgari ücretle çalıştırılıyor veya yatırımlar böyle yapılıyor”

Özel sektörde çalışan hemşirelerle ilgili de konuşan Ali Özgöçmen, milyonların kazanıldığı bazı hastane ve kliniklerde hemşirelerin asgari ücretle çalıştırıldığını veya yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını savunarak, özel hastane ve klinik işletmecilerine “Çalışanlarınızın haklarını koruyun” diyerek seslendi.

“Ülkede bin 406 hemşire çalışıyor…”

Birliğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Özgöçmen, ülkede bin 406 hemşirenin fiilen çalıştığını söyledi. Ülkede her bin kişiye 3.76 hemşire düştüğünü kaydeden Özgöçmen, bu oranın İtalya’da 5.49, Hollanda’da 10.29 ve Türkiye’de 4 olduğunu belirtti.

Özgöçmen, denetimler sonucu sözde hemşirelik yapan kişi ya da kişilerin tespit edildiğini de belirterek, “Ebe ve hemşirelerimizin yüzde 95’ini kayıt altına aldık. Geriye kalan yüzde 5’lik kısım denetlemelerde tespit edilerek kayıt altına alınmaya devam ediliyor” dedi.