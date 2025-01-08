Özersay: “Fidan’ın ziyareti bundan sonrası için belirleyici ve önemli”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği ziyaretin önemine işaret ederek, “Bu ziyaretin, Kıbrıs sorununun geleceği ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’nin ortak yol haritasını belirlemesi açısından bir başlangıç olacağını” söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın Kıbrıs'ın kuzeyinde ziyaretin önemine vurgu yaptı ve Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, yeni ABD Başkanı’nın göreve başlaması ve mart ayında Kıbrıs konusunda çok taraflı toplantı hazırlıklarının yapılması sürecinde gerçekleşen bu ziyaretin anlamlı olduğunu ifade etti.

Özersay, “Bu ziyaretin, Kıbrıs sorununun geleceği ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’nin ortak yol haritasını belirlemesi açısından bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Sadece basına yapılacak açıklamalara bakarak aceleci yorum yapmak doğru olmaz.” dedi.

“Türkiye ve KKTC’nin izleyeceği ortak politika masaya yatırılmalıdır…”

Türkiye ve Kıbrıs'ın kuzeyinin kader ortaklığına vurgu yapan Kudret Özersay, değişen küresel dengelere işaret ederek, “Bu coğrafyada kader ortaklığı yapan Türkiye ve KKTC’nin bundan sonrası için izleyeceği ortak politika, strateji ve taktikler masaya yatırılmalıdır çünkü uluslararası politikada yeni bir döneme giriyoruz. Hazırlıklı olmalıyız,” şeklinde konuştu.

Dış ilişkilerde Türkiye’nin artan önemine dikkat çeken Özersay, doğru politikaların belirlenmesi halinde Kıbrıs Türk tarafının da gücünün ve öneminin artacağını belirtti. Bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak stratejiler geliştirmenin elzem olduğunu vurguladı.