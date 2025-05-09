Osman Örek Meslek Lisesi, Bahar Kermesi’nin tüm gelirini Kıbrıs Otizm Derneği’ne bağışladı

Osman Örek Meslek Lisesi Sosyal Komitesi ve okul yönetimi, bahar kermesi kapsamında toplanan tüm geliri Kıbrıs Otizm Derneği’ne bağışladı.

Kıbrıs Otizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı kermesten elde edilen gelir, otizm farkındalığı yaratma, eğitim ve etkinlik çalışmalarına katkı sağlama amacıyla Kıbrıs Otizm Derneğ'ine teslim edildi.

Kıbrıs Otizm Derneği yetkilileri, yapılan bağışın otizmli bireylerin topluma daha etkin şekilde katılımını destekleyecek çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirterek, bu duyarlı davranıştan dolayı Osman Örek Meslek Lisesi sosyalkomitesine, okul yönetimine ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.

Yetkililer, bu tür iş birliklerinin, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.