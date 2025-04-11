Ortaköy’de kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundu

Lefkoşa, Ortaköy’de, dün Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından yapılan operasyonda kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.30 sıralarındaki operasyonda, A.Y.(E-38)’nin tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü ile 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs suçüstü hali gereği tutuklandı.

Kanunsuz sigara ve nargile tütünü

Akdoğan'da, dün, E.F.(E-41) ve F.F.(K-46)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 6 bin 150 paket sigara ile nargile tütününü kanunsuz olarak tasarruf ettikleri tespit edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu madde tasarrufu

Balıkesir’de dün saat 21.45 sıralarında, devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli olarak görülen park halindeki araçta yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Aracı kullanan Y.Ş.(E-24) ve araçta yolcu olarak bulunan R.S.(E-46) ile M.Y.(E-26) suçüstü hali gereği tutuklandı.

Haspolat’ta hırsızlık

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan ve 5-7 Nisan tarihleri arasında, iş yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 Stg nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilen S.B.A.(E-24), tutuklandı.

Gazimağusa’da bir şahıs sarhoş olup çevreye rahatsızlık verdi

Gazimağusa’da, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde dün saat 14.50 sıralarında, 225 mlgr alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren V.D.(E-44), suçüstü hali gereği tutuklandı.

Yangın

Esentepe’de bir şahsa ait ikametgahın mutfak kısmında, dün, saat 18.00 sıralarında, gaz ocağında oluşan gaz kaçağından dolayı meydana gelen yangın neticesinde, gaz ocağı tamamen, fırın ve mutfak dolapları ise kısman yanarak zarara uğradı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.