Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yarın gerçekleşecek olan 29. kurultay öncesinde açıklama yaparak, "Hep birlikte kazanacak, çözümleri hep birlikte üretecek, hep birlikte yöneteceğiz..." dedi.

Sosyal medya hesabından sokakta değişim talebi olduğunu belirten Erhürman, "Pazar günü, 29. Olağan Kurultayımızda hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kurultayda genel başkanlık için tek aday olan Erhürman, Ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için de adaylık başvurusunda bulunmuş, CTP'de hafta içinde toplanan Parti Meclisi Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını uygun görmüştü.

Yarınki kurultayda Erhürman'ın CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması da bekleniyor.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Bunca yıllık var oluş mücadelesi sonunda bize reva gördükleri huzursuzluk, mutsuzluk, güvensizlik, endişe... Yeter! Hak ettiğimiz bu değil.

Sokakta değişim talebi, değişim iradesi var.

Bu halk, bu güzel adada, mutluluğu, kardeşliği ve yarının tüm güzelliklerini adil bir biçimde paylaşmayı hak ediyor.

Pazar günü, 29. Olağan Kurultayımızda hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz.

Onlar bölmeye çalışacak, biz bütünleştireceğiz. Parçalanmayacağız, birleşeceğiz.

Üç-beş kişinin güldüğü, geride bırakılanların hem bugününü hem de çocuklarının yarınını endişeyle düşündüğü günler bitecek.

Hiç kimse dışarıda kalmayacak.

Hep birlikte kazanacak, çözümleri hep birlikte üretecek, hep birlikte yöneteceğiz..."