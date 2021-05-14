Önce önündeki araca, sonra elektrik direğine çarptı

Teknecik Elektrik Santrali yakınlarında meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında yaşandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Girne- Esentepe Anayolu üzerinde Mehmet Ali Kaplan (E-29), yönetimindeki NR 832 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada yaşandı.

Kaplan, yönetimindeki araç ile Teknecik Elektrik Santrali önlerine geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Batuhan Mülazimoğlu (E-21) yönetimindeki ZPV 153 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan NR 832 plakalı araç yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarparak, sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonunu yaralanan olmadı.