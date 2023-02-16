Ön rapor: Beton kalitesinin bariz düşük olduğu ortaya çıktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adıyaman Grand Isias Otel Ön İnceleme Raporu yayınlandı. Raporda Otel'in beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu ortaya çıktı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir. Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında, sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edilmiştir"

"Daha düşük depremlerde bile yıkılabilirdi"

Raporda ayrıca 5 kat olarak tasarlanan binanın yanlış bir şekilde 7 kata çıkartıldığı ifade edildi. Söz konusu kısım şöyle:

"Aynı ada içinde arka taraftaki binaların katları sayıldığında 5 kat oldukları görülmektedir

(Resim 8). Tamamı kesin olmamakla birlikte, yukarıda yapılan tespitlere göre, temeli ve

kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmiş olan söz konusu binanın inşasının doğru

yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın tasarım depreminden daha düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu

kanaati oluşmuştur."

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