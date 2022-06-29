Ölümlere otopsi yapıldı

Karakum’da geçtiğimiz gün çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulunan 61 yaşındaki Zekeriye Türün’ün, yapılan otopsisinde, “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.

26 Haziran Pazar günü, Lapta’daki evinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Denis Bogdanov’un, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Bogdanov’un ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

27 Haziran Pazartesi günü, Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ali Karababa’nın da, yapılan otopsisinde, “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.