‘Okulda hademeden taciz’ iddiası

Lefkoşa’da, bir ortaokulda hademe olarak çalışan H. S., beraberinde, kimliği tespit edilemeyen iki kişiyle birlikte, okuldaki yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklandı.

Öğrencilere ‘laf atarak cinsel tacizde bulunulduğunu’ belirten Polis, zanlı H.S’nin beraberindeki iki kişinin de arandığını kaydetti.

Lefkoşa'da meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Recep Abakan, olayla ilgili bulguları aktardı. Abakan, 30 Aralık 2022 tarihinde saat 07:50 raddelerinde Lefkoşa’da, bir ortaokul avlusu içerisinde söz konusu okulda hademe görevlisi olarak görev yapan zanlı H. S. ve adı edilenin beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen şahıslar okulda düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 okul öğrencisine laf atmak sureti ile cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili zanlının 6 Ocak tarihinde tutuklandığını mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başlamış olup, zanlının aranmakta olan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk aşamada 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.