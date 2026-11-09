Bu kış ısınmak cep yakacak

Serap ŞAHİN

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte, kış aylarında ısınmak için ayrılacak bütçe de cep yakacak. Temel ihtiyaçlara gelen zamlarla mücadele eden aileleri, bu kış da yüksek ısınma giderleri bekliyor.

YENİDÜZEN, kış mevsimi öncesinde odun sobası, şömine, elektrikli soba, klima, gazyağlı soba ve tüp gazlı sobayla ısınmanın maliyetlerini araştırdı. En yüksek maliyet odun sobası ve şöminede görülürken, bir ailenin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacak odunun fiyatı 9 bin 600 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Orman Dairesi’nin belirlediği alanlardan odununu kendisi kesen yurttaşın ise 1 ton odun için cebinden 3 bin TL çıkacak.

Günde 4 saatlik kullanım esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, elektrikli sobayla ısınmanın aylık maliyeti yaklaşık 4 bin 450 TL, klima ile ısınmanın maliyeti ise 3 bin 238 TL’ye ulaşacak. Aynı süreyle kullanılan gazyağlı sobanın aylık gideri 2 bin 280 TL olurken, tüp gazlı sobayı tercih eden bir ailenin cebinden ise ayda en az bin 800 TL çıkacak.

Odun sobası veya şömine ile ısınmak aylık 9 bin 600 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor

YENİDÜZEN’in Orman Dairesi’nden aldığı bilgilere göre, odun satışında ölçü birimi olarak “ster” kullanılıyor. Yaklaşık 1 tona karşılık gelen 2 ster odunun fiyatı 9 bin 600 TL. Orman Dairesi’nde 1 ster odun 4 bin 800 TL’den satılırken, yurttaşların Daire tarafından gösterilen alanlardan odunlarını kendilerinin kesmesi durumunda bu fiyat bin 500 TL’ye düşüyor. Buna göre, 1 ton odun satın alan yurttaşın cebinden 9 bin 600 TL çıkarken, odununu kendisi kesen yurttaşın maliyeti 3 bin TL oluyor.

Kıbrıs Odun ve Kömür Fabrikası’nda ise odun fiyatları daha yüksek. Fabrikadan alınan bilgilere göre, bir van dolusu odunun fiyatı 15 bin TL. Odunların türüne göre ağırlıklarının değiştiği belirtilirken, narenciye, efgalitto, selvi ve çam ağaçlarından oluşan bir van dolusu karışık odunun yaklaşık 1 tona karşılık geldiği ifade edildi. Bu miktardaki odunun dört kişilik bir aileye yaklaşık bir ay yeteceği belirtildi.

Elektrikli sobayla ısınmanın aylık maliyeti 4 bin 450 TL

Kış aylarında ısınmak için tercih edilen elektrikli sobalar, artan enerji maliyetleri nedeniyle aile bütçesine ciddi bir yük getirecek. Güncel elektrik fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2 bin 500 watt gücündeki bir elektrikli sobanın günde 4 saat çalıştırılması aylık yaklaşık 4 bin 450 TL’ye mal olacak.

Klima ile ısınma aylık 3 bin 238 TL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 28 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli tarife ücretlerine göre, genelde en çok tercih edilen klima çeşitlerinden 18 bin BTU’luk bir klima baz alındığında, akşamları 4 saatlik kullanımı yüzde 16 KDV ve maktu ücret dahil aylık yaklaşık 3 bin 238 TL’ye mal oluyor. Bu miktar, kullanılan cihazın gücüne, kullanım süresine ve hanenin toplam elektrik tüketimine göre değişiklik gösterebiliyor.

Gazyağı ile ısınmanın aylık maliyeti 2 bin 280 TL

Kokusu nedeniyle geçmişe oranla daha az tercih edilen gazyağlı sobalar, artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte ekonomik bir ısınma seçeneği olmaktan da uzaklaşıyor. Ortalama 4 saatte 1 litre gazyağı tüketen bir sobanın, yalnızca akşam saatlerinde 18.00 ile 22.00 arasında kullanılması durumunda aylık tüketimi 30 litreye ulaşıyor. Gazyağının litre fiyatının 76 TL'ye yükselmesiyle birlikte, bu yöntemle ısınmanın aylık maliyeti 2 bin 280 TL'yi buluyor.

Tüp gazlı sobayla ısınmanın aylık maliyeti en az bin 800 TL

Kış aylarında tek bir odayı ısıtmak için tercih edilen tüp gazlı sobaların maliyeti de artan fiyatlarla birlikte yükseldi. Son yapılan zamla birlikte 10 kilogramlık ev tipi tüp gazın fiyatı 900 TL’ye ulaşırken, çekirdek bir ailenin yalnızca bir odada soba kullanması durumunda ayda ortalama en az 2 tüpe ihtiyacı olacak. Sobanın modeline ve kullanım süresine göre tüketim miktarı değişiklik gösterirken, tüp gazlı sobayla ısınmayı tercih edenlerin cebinden aylık en az bin 800 TL çıkacak.

İki yılda ısınma maliyetleri yüzde 44 ile yüzde 140 arasında arttı

Isınma giderleri son iki yılda önemli ölçüde arttı. İki yıl önce odun sobası veya şömineyle ısınmanın aylık maliyeti 4 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında değişirken, bugün bu rakam 9 bin 600 TL ile 15 bin TL’ye yükseldi. Elektrikli sobayla ısınmanın maliyeti 3 bin 88 TL’den 4 bin 450 TL’ye, klima ile ısınmanın maliyeti ise 2 bin 200 TL’den 3 bin 238 TL’ye çıktı. Gazyağlı sobayla ısınmanın aylık gideri bin 48,5 TL’den 2 bin 280 TL’ye yükselerek yaklaşık yüzde 117 arttı. Tüp gazlı sobanın aylık maliyeti ise 940 TL’den bin 800 TL’ye çıkarak yaklaşık yüzde 91 artış gösterdi.